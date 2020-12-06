Найден препарат, который быстро блокирует передачу коронавируса

Специалисты Университета штата Джорджия нашли средство, которое может блокировать передачу COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Microbiology.
Ученые проанализировали действие противовирусного препарата молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа, на коронавирус. Исследования проводились на животных.
Выяснилось, что данный препарат показал отличный результат на ранней стадии заболевания, так как не позволяет коронавирусу прогрессировать до тяжелой формы. Кроме того, он может блокировать передачу COVID-19 в течение первых суток.
Ученые отмечают, что, если эффективность препарата подтвердится в ходе клинических испытаний, пациенты с COVID-19 прекратят передавать SARS-CoV-2 окружающим в течение 24 часов после начала лечения.