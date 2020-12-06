Названы четыре привычки, которые продлевают жизнь на десять лет

Американские ученые назвали четыре привычки, которые продлевают жизнь на 10 лет. Самое главное - отказаться от таких привычек, как курение и употребление алкоголя. Об этом сообщает издание Express.
Исследователи рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты. Такой тип питания снижает риск возникновения ухудшения состояния мозга, депрессии, метаболического синдрома, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Также эксперты рекомендуют снизить уровень стресса, а в жизни искать только положительные моменты. Согласно исследованиям, риск ранней смерти у счастливых людей вероятность снижается на 3,7%.
Эксперты советуют найти хобби, которые приносят радость. Они могут включать в себя творческую работу, волонтерство, проведение времени с животными, физические упражнения и медитацию.