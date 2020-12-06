Стало известно, как защититься от мошенничества в WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp могут столкнуться с хакерами, несмотря на разработанные в приложении меры безопасности. Автор Forbes Зак Доффман рассказал, как можно это предотвратить.

Эксперт рекомендует пользователям включить двухшаговую проверку. Активировать данную функцию можно в настройках. Благодаря ей, зайти в мессенджер можно будет только после введения шестизначного номера.