Стало известно, как защититься от мошенничества в WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp могут столкнуться с хакерами, несмотря на разработанные в приложении меры безопасности. Автор Forbes Зак Доффман рассказал, как можно это предотвратить.
Эксперт рекомендует пользователям включить двухшаговую проверку. Активировать данную функцию можно в настройках. Благодаря ей, зайти в мессенджер можно будет только после введения шестизначного номера.
Также Зак Доффман подчеркнул, что пользователям WhatsApp лучше отключить функцию автоматического сохранения полученных файлов, так как в устройство могут попасть опасные программы.