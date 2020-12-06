В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии детей, отравившихся в бане угарным газом

Накануне в селе Ташкиново отец и двое его сыновей отравились угарным газом. К счастью, их вовремя обнаружил друг семьи. На место происшествия прибыли медики.

Напомним, инцидент случился в минувшую пятницу ночью, 4 декабря. Известно, что отравление произошло без открытого горения. На место происшествия пожарная служба не вызывалась.