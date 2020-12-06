В Башкирии третью неделю ищут 73-летнего пенсионера

В Белебее продолжают искать пропавшего без вести 73-летнего пенсионера. Местонахождение Александра Самойлова остается неизвестным с 21 ноября. В тот день он ушел из дома, но обратно так и не вернулся.

Приметы: карие глаза, седые волосы, среднее телосложение, рост около 165 см. Он был одет в куртку синего цвета с полосками, коричневые штаны и ушанку. На ногах у него были галоши черного цвета.