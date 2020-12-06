«Наш товарищ, наш папа»: коллеги – о главном операторе БСТ Ильдаре Насретдинове

На 58-м году ушел из жизни главный оператор телеканала БСТ Ильдар Насретдинов. Больше трех недель боролся он, боролись врачи. 25 дней в реанимации, ИВЛ. Но организм не выдержал. Ильдар Агзамович ушёл от нас сегодня ночью. Улыбчивый, добрый, надёжный. Как дань памяти профессионалу, человеку, преданному своему делу, мы посвящаем этот сюжет. На экране будет тот, кто всю жизнь оставался по другую его сторону.

На мир он смотрел слегка прищурившись. Через объектив видеокамеры видел главные события и происшествия в республике. Как, например, трагедия в Урмане. Трясущиеся от взрывов кадры Ильдар Агзамович снимал рискуя жизнью. Впрочем, это и была его жизнь.

Он, казалось, никогда не старел душой и будто ничего не боялся. Зима. «Гонка Героев». Едва удерживая равновесие, помогает пройти испытание своей коллеге.

История главного оператора БСТ началась в 90-х. Это было ещё и начало создания первой в республике муниципальной телекомпании «Уфа-ТВ». Не было ни аппаратуры, ни помещения. В аренду взяли разбитую S-VHS, разместились в слесарной комнате в Авиационном университете.

Потом мэрия выделила нам деньги на аппаратуру Betacam. В те времена это было нечто невообразимое. Когда камера пришла, он ее так прижал, это надо было видеть, с какой любовью он с ней обращался. Камера для него была как нечто святое. Светлана Мушкина, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

Через несколько лет, в 1995 году, Ильдар Насретдинов стал снимать всю республику. На него равнялись, с ним соперничали. На региональном телевидении он нажил себе друга. С Уралом Гатауллиным у них было негласное соревнование – кто снимет лучший проект, кто получит больше наград. Эту гонку Ильдар Агзамович закончил тоже первым.

Это соперничество помогало нам расти. Вот сейчас это соперничество ушло, закончилось. Соперничество – сотрудничество такое вот. Урал Гатауллин, главный телеоператор ГУП ТРК «Башкортостан»

В поиске удачного ракурса он был педантом. В хорошем смысле. При этом был универсальным бойцом. Один день на съёмках программы «Интервью», второй – в поле, третий – на прямой трансляции послания главы.

Когда выезжал на съемки, я смотрел, как он готовится. Он до последнего с собой всё брал – фильтры, пользовался своей личной камерой. Он любил свою работу, он болел этим. Был очень мудрым человеком. Наш коллега, наш товарищ, наш папа, можно сказать. Булат Закирьянов, оператор ГУП ТРК «Башкортостан»

Папу бригада операторов потеряла сегодня. Опять. Больше года назад ушёл Расуль Шагимарданов – предшественник Ильдара Насретдинова. Они были лучшими друзьями. Тоже главный оператор. Оба работали «личниками» главы. И того, и другого коллеги считали своей семьёй.

Когда в такие моменты говорят: мы осиротели. Я сейчас тоже совершенно искреннее говорю: мы осиротели. Я не знаю, как мы будем без него дальше, потому что сегодня мы потеряли большую часть нас. Я не знаю, зачем Всевышнему личные операторы. Но видимо, они там ему нужны. И он забирает лучших, он забрал у нас двух самых лучших. Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан»