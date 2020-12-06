«Если не будет взаимовыручки, то какие мы люди?»: волонтеры Башкирии рассказали о своей работе

Иностранные волонтеры признали Россию мировой столицей добровольчества. По статистике, каждый десятый житель так или иначе принимал участие в акциях взаимопомощи. Помогать вообще становится модно. Даже звезды берут заявки от нуждающихся и развозят по адресам корзины с продуктами. Яркие примеры есть в республики, где на неделе, кстати, волонтеров наградили грамотами президента страны.
Он уже не раз подтверждал титул самого сильного человека страны. Но сегодня Эльбрус Нигматуллин решил доказать, что силен не только крепостью мышц. Выкроив время в плотном графике, стронгмен взял пару заявок в волонтерском колл-центре, чтобы доставить продукты пожилым. Закупив в магазине все необходимое, рекордсмен Книги Гиннеса едет по указанному адресу.
Пожилые – одна из самых незащищенных категорий граждан. На неделе для жителей старше 65 лет вновь продлили режим самоизоляции. Это ладно, если рядом дети, которые помогут. Но сколько одиноких пенсионеров, которым кроме как на волонтеров рассчитывать не на кого.
Сегодня волонтёры не только покупают продукты и привозят лекарства, они могут, например, оплатить квитанции по коммуналке или почистить снег во дворе.
Вместе с волонтерами сегодня и фермеры, которые доставляют продукты в медучреждения. Так аграрии Буздякского и Бирского районов на неделе привезли в ковид-больницы свежие овощи и фрукты – по 300 килограммов в каждый из госпиталей. Этот жест доброй воли был сделан в адрес врачей, которые каждый день сражаются с коронавирусом на передовой.
Всего в Башкортостане более пяти тысяч добровольцев, участвующих в акции #МыВместе. За бескорыстный вклад волонтерам вручили грамоты президента страны и памятные медали. Наградили 300 самых активных.
В ближайшее время пройдет очередное награждение, на этот раз республиканским знаком отличия. В Башкортостане показали, как будет выглядеть медаль добровольца, главным символом которой стало рукопожатие. Сейчас в республике работают 400 волонтерских отрядов. Влиться в их ряды может каждый, кто хочет оказать хоть какую-то помощь.