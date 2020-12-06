«Всем наливали»: жуткие подробности смерти подростков в ДТП в Башкирии

Трое подростков сегодня ночью погибли в ДТП. Авария произошла в Абзелиловском районе. По данным ГИБДД, 16-летний водитель за рулем «Дэу Нексии» наехал на лошадь с жеребенком. Автомобиль после столкновения вылетел в кювет. Два пассажира и сам водитель скончались, еще двое оказались на больничной койке. За их жизнь сейчас борются врачи.
Оторванная крыша, смятый капот. Выжить в настолько искореженном автомобиле можно разве что чудом. 20-й километр автодороги Давлетово – Альмухаметово. В кювете «Дэу Нексия» оказалась после столкновения с лошадьми. Водитель иномарки был несовершеннолетний, как и четыре его пассажира.
Известно, что молодые люди этим вечером провожали друга в армию. Со слов очевидцев, после посиделок дом хозяина вечеринки покинули все впятером. Примерно в 23:00.
Погибший водитель взял машину у матери под предлогом поменять резину. За руль он сел, не имея водительских прав. Подросток скончался по дороге в больницу. Его пассажиры – 15-летняя девушка и 16-летний парень – погибли на месте. В реанимации сейчас находится еще одна несовершеннолетняя. В медучреждение Белорецка из РДКБ санавиацеий направлен детский реаниматолог. На больничной койке оказалась и 13-летняя девочка.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Месяц назад в Туймазинском районе произошло похожее ДТП. И опять же недоглядели родители, у которых 16-летний сын ночью угнал автомобиль. Со скоростью 160 километров в час он вместе с другом врезался в дорожное ограждение. Его 12-летний пассажир попал в больницу, а малолетний водитель скончался на руках медиков.