«Всем наливали»: жуткие подробности смерти подростков в ДТП в Башкирии

Трое подростков сегодня ночью погибли в ДТП. Авария произошла в Абзелиловском районе. По данным ГИБДД, 16-летний водитель за рулем «Дэу Нексии» наехал на лошадь с жеребенком. Автомобиль после столкновения вылетел в кювет. Два пассажира и сам водитель скончались, еще двое оказались на больничной койке. За их жизнь сейчас борются врачи.

Оторванная крыша, смятый капот. Выжить в настолько искореженном автомобиле можно разве что чудом. 20-й километр автодороги Давлетово – Альмухаметово. В кювете «Дэу Нексия» оказалась после столкновения с лошадьми. Водитель иномарки был несовершеннолетний, как и четыре его пассажира.

Автомобиль «Дэу Нексия» наехала на табун лошадей. Трое погибли, двое пострадали. Рашит Динисламов, начальник ОГИБДД ОМВД России по Абзелиловскому району

Известно, что молодые люди этим вечером провожали друга в армию. Со слов очевидцев, после посиделок дом хозяина вечеринки покинули все впятером. Примерно в 23:00.

– Они употребляли спиртные напитки? – Да. Все заходили, всем наливали и все выпивали. Как-никак проводы. Люция Романова, знакомая погибших

Погибший водитель взял машину у матери под предлогом поменять резину. За руль он сел, не имея водительских прав. Подросток скончался по дороге в больницу. Его пассажиры – 15-летняя девушка и 16-летний парень – погибли на месте. В реанимации сейчас находится еще одна несовершеннолетняя. В медучреждение Белорецка из РДКБ санавиацеий направлен детский реаниматолог. На больничной койке оказалась и 13-летняя девочка.

У нее черепно-мозговая травма, сотрясение. Состояние средней степени тяжести. Апти Мадаев, травматолог- ортопед Белорецкой ЦРБ