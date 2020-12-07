В Башкирии загадочно пропал 87-летний дедушка

В Учалах разыскивают без вести пропавшего 87-летнего Мухаррана Хазиханова. Пенсионер пропал в субботу, 5 декабря. В тот день он ушел из дома, но обратно так и не вернулся.

Близкие не находят себе места. Поисками пенсионера занимаются местные волонтеры. Дедушка нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.

Приметы: телосложение обычное, рост около 165 см, лысый, карие глаза. В день пропажи он был одет в серый свитер, дубленку черного цвета, брюки, берцы и варежки. На голове у него была черная ушанка.