В Уфе скончался второй пешеход, которого сбили на Сельской Богородской

В субботу, 5 декабря, на улице Сельской Богородской в Уфе произошло смертельное ДТП - 28-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил двух пожилых супругов, которые шли по краю дороги. 79-летняя женщина скончалась на месте трагедии, а ее супруга госпитализировали.