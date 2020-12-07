Ветеран из Башкирии, который участвовал в битве под Москвой, отметил 100-летний юбилей

В субботу, 5 декабря, ветеран ВОВ Яков Николаевич Коноплев отметил 100-летний юбилей и 79-летие начала контрнаступления советских войск под Москвой. На сегодняшний день Яков Николаевич является последним участником тех событий, проживающим в Башкирии. В памятный для него день к нему пришли участники движения "Волонтеры Победы".

79 лет назад, когда Якову Николаевичу исполнился 21 год, он принимал участие в контрнаступлении под Москвой, после чего была оборона Сталинграда, а также освобождение Харькова.

За годы войны ветерана наградили орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями «За Победу над Германией», «За оборону Сталинграда» и «За оборону Москвы».