В Уфе обнаружили труп семиклассника

Накануне в квартире одной из многоэтажек на проспекте Октября в Уфе обнаружили труп 13-летнего подростка. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Тело семиклассника обнаружили его родственники. С места происшествия следователи изъяли сотовый телефон и системный блок от компьютера. Обстоятельства гибели школьника выясняют сотрудники правоохранительных органов.