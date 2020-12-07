Названо самое распространенное последствие коронавируса

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал самое распространенное последствие коронавируса. Об этом сообщает издание lenta.ru.

Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму.

Владимир Болибок, врач иммунолог-аллерголог

По мнению врача, причиной подобных проблем после заболевания является поражение сосудистой системы человека.

Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания.

Владимир Болибок, врач иммунолог-аллерголог

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время тяжело установить, будут ли данные последствия кратковременными или долговременными. Также он отметил, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет COVID-19.