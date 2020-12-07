Названо самое распространенное последствие коронавируса

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал самое распространенное последствие коронавируса. Об этом сообщает издание lenta.ru.
По мнению врача, причиной подобных проблем после заболевания является поражение сосудистой системы человека.
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время тяжело установить, будут ли данные последствия кратковременными или долговременными. Также он отметил, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет COVID-19.