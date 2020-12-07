Стало известно, какой симптом маскирует под коронавирус другие болезни

В России все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Выяснилось, что пониженная температура тела может наблюдаться не только при COVID-19, а также при ряде других заболеваний. Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказал терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач утверждает, что пониженная температура тела является нетипичной реакцией при коронавирусе. С его слов, данный симптом может встречаться у детей и пожилых пациентов. Эксперт подчеркнул, что эта аномалия и вовсе может быть не связана с COVID-19.

Пониженная температура встречается и при гипотиреозе, онкологии, онкологии ЦНС, травмах ЦНС и заболеваниях печени. Андрей Кондрахин, терапевт и кандидат медицинских наук