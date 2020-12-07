В Гафурийском районе в рамках нацпроекта отремонтировали Дом культуры

Спустя десять месяцев во Дворце культуры Гафурийского района возобновилась творческая деятельность. Почти год в ДК села Красноусольское велись работы по ремонту крыши. В честь открытия на обновленной сцене выступили лучшие вокалисты, инструменталисты и танцевальные коллективы.

Долгожданный концерт наконец-то состоялся, но десять месяцев спустя. 2 марта этого года во Дворце культуры Гафуриского района был запланирован вечер представлений. Но из-за большого скопления снега на крыше она обвалилась. К счастью, после обрушения никто не пострадал, но в помещение было невозможно зайти. Монтажные работы велись почти год. Всем кружкам и клубам пришлось на это время искать другие помещения для занятий. Спустя долгое время возобновилось творческая деятельность.

В честь открытия на обновленной сцене выступили лучшие вокалисты, инструменталисты и танцевальные коллективы районного Дворца культуры.

К сожалению, после вот этого случая нам пришлось переехать в физкультурно-оздоровительный комплекс «Зелим». Хорошо, что нам дали помещение, где мы могли заниматься. Но вот после нашего прекрасного ремонта здание стало еще красивее. Замир Тайсин, художественный руководитель ансамбля народного танца «Айгузель»

Обновление здания стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». Особенно изменился концертный зал. В нем появились новые кресла и поменялось световое оборудование. Также теперь в помещении будет работать и кинотеатр «Кугуш».

У нас было обрушение фасадной части здания, то есть крыльца. Мы полностью заменили кровлю. Полностью сделали внутренний ремонт, обновили зрительный зал, полностью обновили оборудование. Рафис Аккужин, исполняющий обязанности начальника муниципального бюджетного учреждения «Отдел культуры» с. Красноусольский

Творческие коллективы Гафурийского района и жителя района, которые здесь занимаются, получили отличные условия для раскрытия свое потенциала. Я считаю, что они этого достойны. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан