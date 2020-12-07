В Гафурийском районе в рамках нацпроекта отремонтировали Дом культуры

Спустя десять месяцев во Дворце культуры Гафурийского района возобновилась творческая деятельность. Почти год в ДК села Красноусольское велись работы по ремонту крыши. В честь открытия на обновленной сцене выступили лучшие вокалисты, инструменталисты и танцевальные коллективы.
Долгожданный концерт наконец-то состоялся, но десять месяцев спустя. 2 марта этого года во Дворце культуры Гафуриского района был запланирован вечер представлений. Но из-за большого скопления снега на крыше она обвалилась. К счастью, после обрушения никто не пострадал, но в помещение было невозможно зайти. Монтажные работы велись почти год. Всем кружкам и клубам пришлось на это время искать другие помещения для занятий. Спустя долгое время возобновилось творческая деятельность.
В честь открытия на обновленной сцене выступили лучшие вокалисты, инструменталисты и танцевальные коллективы районного Дворца культуры.
Обновление здания стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». Особенно изменился концертный зал. В нем появились новые кресла и поменялось световое оборудование. Также теперь в помещении будет работать и кинотеатр «Кугуш».
Всего в Башкортостане до 2024 года должно быть модернизировано 84 клуба. Это немалая помощь для республики и огромная возможность для самореализации и развития творческого потенциала населения.