В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

Представитель министерства здравоохранения Башкирии озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом в регионе. Так, за последние сутки было выявлено вновь 144 новых зараженных COVID-19.

Общее количество заболевших достигло уже 15 265 человек. При этом 588 пациентов сейчас находятся в стационарах Башкирии. Их них 17 в тяжёлом стоянии, а 11 нуждаются в аппаратах ИВЛ. 48% из заражённых — пациенты от 26 до 51 года.