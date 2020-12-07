В Уфе открылась выставка архивных документов

Посетители могут ознакомиться с данными сельскохозяйственной переписи 1917 года. Башархив – это уникальный проект Общества краеведов республики, который впервые в истории открывает жителям региона доступ к отсканированным подворным карточкам сельхозпереписи. Подобный документ в 1917 году составляли на каждую семью или двор. Там содержится информация о количестве проживающих, национальности, численности и видах домашнего скота, данные о размерах землевладений.