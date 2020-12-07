В Уфе супружеская пара отравилась угарным газом

В службу спасения поступила информация о том, что в квартире жилого дома по улице Александра Невского обнаружена супружеская пара без сознания. 39-летних супругов нашли их родственники.

Прибывшие экстренные службы в срочном порядке госпитализировали мужчину и женщину. Было проведено обследование газового оборудования – утечек и неисправностей не было обнаружено. Однако в работе дымохода были выявлены нарушения – не работала обратная тяга.