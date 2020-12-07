Исследование: жители Башкирии резко отказались от вредных привычек

Башкирия вошла в ТОП-30 российских регионов по отсутствию вредных привычек. Республика заняла 28 место с показателем 67,3 балла из 100.
В исследовании РИА Новости говорится, что за год Башкирия улучшила свои показатели чуть ли не вдвое. В 2018 году регион располагался в середине рейтинга - 42 месте из 85.
В основе рейтинга лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019).
Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Жители Хакасии, Сахалинской и Магаданской областей, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.