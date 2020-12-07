Исследование: жители Башкирии резко отказались от вредных привычек

В основе рейтинга лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019).