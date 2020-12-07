В Уфе пропал 12-летний мальчик

Волонтёры поисково-спасательной организации «Поиск детей-Уфа» объявили о старте новых поисков. В столице Башкирии пропал 12-летний Даниил Васильев.
Подросток ушёл из дома ещё 4 декабря. До сих пор местоположение ребёнка неизвестно. Родители бьют тревогу, а волонтёры просят помощи в поисках мальчика.
Приметы: рост около 150 см, телосложение крепкое, волосе темные, длинная чёлка, большие глаза.
Был одет: черная куртка с капюшоном и мехом, сине-сиреневая рубашка, темно-синие джинсы, черная обувь на шнурках.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Даниила, просят обратиться по контактам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), 8 927 969 89 19,8 996 106 56 69.