В Уфе пропал 12-летний мальчик

Волонтёры поисково-спасательной организации «Поиск детей-Уфа» объявили о старте новых поисков. В столице Башкирии пропал 12-летний Даниил Васильев.

Подросток ушёл из дома ещё 4 декабря. До сих пор местоположение ребёнка неизвестно. Родители бьют тревогу, а волонтёры просят помощи в поисках мальчика.

Приметы: рост около 150 см, телосложение крепкое, волосе темные, длинная чёлка, большие глаза.

Был одет: черная куртка с капюшоном и мехом, сине-сиреневая рубашка, темно-синие джинсы, черная обувь на шнурках.