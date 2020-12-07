В Башкирии из-за пьяных водителей сгорела машина

Накануне, 6 декабря, в Мелеузовском районе произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован на 173 км автодороги Уфа-Оренбург. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, авария произошла из-за пьяных водителей.

На трассе на полной скорости столкнулись «Ауди 80» и «Деу Нексия». За рулём первого автомобиля находился 42-летний житель Гафурийского района. Ему потребовалась срочная госпитализация после того, как его машину охватило пламя.

Оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. У пострадавшего автовладельца к тому же не было водительских прав.