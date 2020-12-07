Уфу украсят 140 новогодних ёлок

Мэрия Уфы приняла решение увеличить количество ледовых городков во дворах. Это связано с угрозой распространения коронавируса при скоплении людей.

В Уфе решено установить 140 новогодних ёлок, 80 горок, 55 ледовых городков и 22 «пятачка». В некоторых дворах города уже залиты хоккейные коробки. Большое количество ледовых городков позволит избежать большого скопления людей, соответственно, избежать угрозы распространения коронавируса.