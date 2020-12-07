Уфу украсят 140 новогодних ёлок

Мэрия Уфы приняла решение увеличить количество ледовых городков во дворах. Это связано с угрозой распространения коронавируса при скоплении людей.
В Уфе решено установить 140 новогодних ёлок, 80 горок, 55 ледовых городков и 22 «пятачка». В некоторых дворах города уже залиты хоккейные коробки. Большое количество ледовых городков позволит избежать большого скопления людей, соответственно, избежать угрозы распространения коронавируса.
Три основные новогодние ёлочки расположены на площади Салавата Юлаева, на Советской площади и на площади имени Ленина. Также праздничные деревья установят у крупных торговых центров и магазинов.