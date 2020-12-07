В Башкирии Ишимбайский историко-краеведческий музей участвует в федеральном проекте

В Башкирии планируют создать мультимедиа-гиды по музеям страны. Проект будет создавать на базе Ишимбайского историко-краеведческом музея. Все желающие смогут в режиме дополненной реальности прикоснуться к истории и искусству.
Проект ИИКМ под названием «У истоков башкирской нефти» успешно прошел отборочные туры всероссийского конкурса. Сейчас с помощью платформы представления Музейного фонда Российской Федерации «Артефакт» сотрудники учреждения культуры завершают работы по созданию мультимедиа-гидов.
Artefact – мультимедийный гид, который позволяет взаимодействовать с объектами искусства в формате дополненной реальности. Чтобы получить информацию о них, достаточно загрузить и включить мобильное приложение «Artefact. Гид по музеям России» и навести камеру на картину, предмет, фотографию, книгу или документ.