В Башкирии Ишимбайский историко-краеведческий музей участвует в федеральном проекте

Artefact – мультимедийный гид, который позволяет взаимодействовать с объектами искусства в формате дополненной реальности. Чтобы получить информацию о них, достаточно загрузить и включить мобильное приложение «Artefact. Гид по музеям России» и навести камеру на картину, предмет, фотографию, книгу или документ.