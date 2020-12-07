Стали известны личности скончавшихся от коронавируса жителей Башкирии

Еще два человека стали жертвами коронавируса в Башкирии, сообщает региональный Минздрав. За все время пандемии в республике было зарегистрировано 92 летальных случая от COVID-19.

Первой пациенткой, которая умерла в результате инфекции, стала жительница Уфы. На момент смерти ей было 68 лет. По данным ведомства, у женщины были диагностированы тяжелые сопутствующие болезни, которые covid-19 только усугубил.

Вторым пациентам стал 80-летний житель Гусь-хрустального. Он также страдал от болезней сердца.