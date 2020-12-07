ФК «Уфа» переиграл «Ростов» в матче РПЛ

«Уфа» одержала вторую победу подряд и вышла из зоны вылета. Башкирский клуб обыграл на выезде «Ростов», который уверенно идет в группе лидеров. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев.

Но во втором тайме уфимцы действовали лучше и заслуженно победили. Единственный мяч забил Комнен Андрич. Грубую ошибку допустил главный судья Евгений Кукуляк, который не показал красную карточку вратарю «Ростова» Бабурину. Не помогла даже система ВАР. Но это не помешало «Уфе» подняться на 14-е место в таблице и покинуть зону прямого вылета из РПЛ.