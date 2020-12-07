В Башкирии ищут дом для птицы, пострадавшей от когтей ястреба

Жители Туймазинского района ищут дом для чомги. Это птица похожа на утку, но с очень тонкой шеей и длинным клювом. В народе она известнее под именем «большая поганка».
Как сообщает «Туймазинский вестник», птицу нашел житель села Кандрыкуль. Он спас чомгу от когтей ястреба.
Сельчанин спрятал птицу за пазуху и принёс домой. Найдёныша поместили в натопленной бане. Там же постелили половичок и организовали кормёжку.
По просьбе редакции птицу навестили специалисты природного парка «Кандрыкуль». Эколог природного парка Ирина Сабирова сразу определила, что это чомга.
Редакция обращается к жителям района с просьбой помочь. Если у вас есть возможность приютить птицу до весны, позвоните по телефону 5-12-90.