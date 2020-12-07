В Башкирии ищут дом для птицы, пострадавшей от когтей ястреба

Жители Туймазинского района ищут дом для чомги. Это птица похожа на утку, но с очень тонкой шеей и длинным клювом. В народе она известнее под именем «большая поганка».

Как сообщает «Туймазинский вестник», птицу нашел житель села Кандрыкуль. Он спас чомгу от когтей ястреба.

Сельчанин спрятал птицу за пазуху и принёс домой. Найдёныша поместили в натопленной бане. Там же постелили половичок и организовали кормёжку.

Я и понятия не имела, что это за птица, что она ест. Налила ей в ковш воды, накрошила хлеб, нарезала замороженную рыбу. Решили, что подержим её у себя до весны, а потом выпустим на волю. Но гостья к еде так и не притронулась, поэтому я забеспокоилась и позвонила в редакцию с просьбой найти ей более подходящее место для проживания.

Нурзида Бадретдинова, хозяйка дома

По просьбе редакции птицу навестили специалисты природного парка «Кандрыкуль». Эколог природного парка Ирина Сабирова сразу определила, что это чомга.

Она относится к виду водных птиц из семейства поганковых. Русское название «поганка» происходит от отвратительного вкуса их мяса, которое имеет запах рыбы. Чомга питается рыбой, моллюсками, личинками насекомых, которых добывает, ныряя в воду. Почему птица не улетела на зимовку, и как ей удалось выжить на берегу покрытого льдом озера Кандры-куль – большая загадка.

Ирина Сабирова, эколог

Редакция обращается к жителям района с просьбой помочь. Если у вас есть возможность приютить птицу до весны, позвоните по телефону 5-12-90.