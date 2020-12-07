В Башкирии ищут дом для птицы, пострадавшей от когтей ястреба

Я и понятия не имела, что это за птица, что она ест. Налила ей в ковш воды, накрошила хлеб, нарезала замороженную рыбу. Решили, что подержим её у себя до весны, а потом выпустим на волю. Но гостья к еде так и не притронулась, поэтому я забеспокоилась и позвонила в редакцию с просьбой найти ей более подходящее место для проживания.

Нурзида Бадретдинова, хозяйка дома