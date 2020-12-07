Очное обучение и инвестиции: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Более 145 тысяч детей приступили к очному обучению в школах. Это учащиеся с 6 по 10 классы, которые получали знания в дистанционном формате. С преподавателями проведен инструктаж, они обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Какие еще темы обсуждались на оперативном совещании?
В декабре, как и в начале учебного года, вход в школу только через антиковидного инспектора, а также обязательная проверка температуры тела в соответствии с предписаниями Министерства образования республики. В 44-й школе нет столпотворения на входе и в столовой. Все потоки находятся под контролем.
Выход школьников Башкортостана на очную учебу обсуждали и на оперативном совещании в правительстве. Как сказал министр образования и науки республики Айбулат Хажин, антиковидные инспекторы есть в каждой школе. Инструктаж проведен со всеми преподавателями, а также с семьями, где дети перенесли коронавирус. Масочный режим и социальная дистанция для учителей – обязательное условие.
Радий Хабиров потребовал мониторить ситуацию, а также заверил, что Контрольное управление Администрации Главы Башкортостана проведет свою проверку.
Как рассказал первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, за девять месяцев этого года объём инвестиций в основной капитал составил 209,6 млрд рублей – это на 4,3% или 22,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Башкортостан по этому показателю занимает 13-е место в стране и второе – в Приволжском федеральном округе.
Активно обновляется парк сельскохозяйственной техники. По данным Минсельхоза Башкортостана, за 11 месяцев этого года аграрии приобрели 3 150 единиц сельхозтехники и оборудования на 9,1 млрд рублей. Это на 2,6 млрд рублей больше, чем за весь 2019 год.
Глава Башкортостана поздравил волонтеров с Днем добровольца. Радий Хабиров поблагодарил их за труд и отметил, что в это непростое время они – настоящая опора для всей республики.