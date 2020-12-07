Очное обучение и инвестиции: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Более 145 тысяч детей приступили к очному обучению в школах. Это учащиеся с 6 по 10 классы, которые получали знания в дистанционном формате. С преподавателями проведен инструктаж, они обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Какие еще темы обсуждались на оперативном совещании?

В декабре, как и в начале учебного года, вход в школу только через антиковидного инспектора, а также обязательная проверка температуры тела в соответствии с предписаниями Министерства образования республики. В 44-й школе нет столпотворения на входе и в столовой. Все потоки находятся под контролем.

Выход школьников Башкортостана на очную учебу обсуждали и на оперативном совещании в правительстве. Как сказал министр образования и науки республики Айбулат Хажин, антиковидные инспекторы есть в каждой школе. Инструктаж проведен со всеми преподавателями, а также с семьями, где дети перенесли коронавирус. Масочный режим и социальная дистанция для учителей – обязательное условие.

Радий Хабиров потребовал мониторить ситуацию, а также заверил, что Контрольное управление Администрации Главы Башкортостана проведет свою проверку.

Мы постоянно будем мониторить ситуацию, мы такое решение приняли, хотя оно спорное было, и ряд наших коллег предлагали детей оставить на дистанционке, но мы не можем уже искажать учебный процесс. Такое решение мы приняли, во многом надеясь на соблюдение санитарных норм. На этой неделе контрольное управление пройдет по школам и даст мне картину того, как это выполняется. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как рассказал первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, за девять месяцев этого года объём инвестиций в основной капитал составил 209,6 млрд рублей – это на 4,3% или 22,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Башкортостан по этому показателю занимает 13-е место в стране и второе – в Приволжском федеральном округе.

Активно обновляется парк сельскохозяйственной техники. По данным Минсельхоза Башкортостана, за 11 месяцев этого года аграрии приобрели 3 150 единиц сельхозтехники и оборудования на 9,1 млрд рублей. Это на 2,6 млрд рублей больше, чем за весь 2019 год.