В Уфе перед Новым годом проверяют магазины с пиротехникой

В преддверии Нового года в Уфе проверили магазины, в которых продают пиротехнику. Пока в столице республики правонарушений не выявлено. В рейд выехали сотрудники МЧС.

Специалисты осмотрели торговые точки на наличие сертификатов реализуемой продукции. Также уделили большое внимание условиям хранения и обеспечению пожарной безопасности. Спасатели рекомендуют покупать петарды, фейерверки и салюты только в специализированных магазинах, ведь некачественные взрывчатые вещества могут привести к неприятным последствиям. Приобретать пиротехнику на улице запрещено, поскольку отсыревшее изделие использовать нельзя.

Существует требование о том, что пиротехнические изделия не допускается реализовывать на улице, поскольку изделие может отсыреть и использовать его уже нельзя.

Упаковка изделия должна быть без повреждений и со знаком качества. Также специалисты отмечают, что перед покупкой необходимо смотреть срок годности. При этом пиротехнические товары должны реализовываться только лицам от шестнадцати лет и старше. В этом случае предусмотрена ответственность для юридических организаций. Стоит отметить, что пиротехнику нельзя хранить в автомобиле или рядом с нагревательными устройствами. Продавцы в свою очередь предупреждают покупателей о соблюдении требований безопасности.