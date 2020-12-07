В Башкирии новый ковид-госпиталь готов принимать пациентов

Наш проект ковид-госпиталя оказался настолько удачным, что теперь по нему строят такие же клиники еще в нескольких регионах России. Дело не только в эстетике цветка курая — и в функциональном плане такая форма оказалась очень удобной. Блоки одновременно совмещены, но при этом надёжно разделены, как и требуется в инфекционных больницах. И нам вдвойне приятно, что в разных частях страны теперь с высоты птичьего полёта можно наблюдать наш курай.

Радий Хабиров, Глава Башкирии