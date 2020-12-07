В Башкирии новый ковид-госпиталь готов принимать пациентов

В Стерлитамаке был возведён новый ковид-госпиталь. Второе инфекционное медучреждение было построено менее чем за два месяца. В общей сложности госпиталь может принимать 312 пациентов.

Стройка больницы началась 10 октября. А теперь госпиталь готов принимать первых пациентов. На 15 тысячах квадратных метров размещены 74 боксированные палаты. Среди них 20 – детские. В больнице 36 аппаратов ИВЛ, компьютерные томографы, рентген-комплекс. Также на территории госпиталя хирургический блок, отделение для приёма родов, реанимация и собственная станция по производству кислорода. В госпитале рассчитано общежитие на 40 сотрудников.

Наш проект ковид-госпиталя оказался настолько удачным, что теперь по нему строят такие же клиники еще в нескольких регионах России. Дело не только в эстетике цветка курая — и в функциональном плане такая форма оказалась очень удобной. Блоки одновременно совмещены, но при этом надёжно разделены, как и требуется в инфекционных больницах. И нам вдвойне приятно, что в разных частях страны теперь с высоты птичьего полёта можно наблюдать наш курай.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: Радий Хабиров. 