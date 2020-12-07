В Башкирии новый ковид-госпиталь готов принимать пациентов

В Стерлитамаке был возведён новый ковид-госпиталь. Второе инфекционное медучреждение было построено менее чем за два месяца. В общей сложности госпиталь может принимать 312 пациентов.
Стройка больницы началась 10 октября. А теперь госпиталь готов принимать первых пациентов. На 15 тысячах квадратных метров размещены 74 боксированные палаты. Среди них 20 – детские. В больнице 36 аппаратов ИВЛ, компьютерные томографы, рентген-комплекс. Также на территории госпиталя хирургический блок, отделение для приёма родов, реанимация и собственная станция по производству кислорода. В госпитале рассчитано общежитие на 40 сотрудников.
Фото: Радий Хабиров.