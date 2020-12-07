Житель Уфы попался на уловки мошенника

28-летний уфимец стал жертвой мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у него 12 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Потерпевший рассказал, что приметил на сайте объявлений игровую приставку и решил купить ее. Продавец попросил совершить оплату в полном размере, что доверчивый уфимец и сделал.
Мужчина согласился, пройдя по ссылке, ввел реквизиты банковской карты и оплатил товар. После чего «добросовестный продавец» заблокировал потерпевшего. Мужчина поспешил обратиться в полицию.
пресс-служба МВД по Башкирии
По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело. В настоящее время они разыскивают преступника. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Полиция напоминает гражданам, будьте бдительны при покупке товаров в сети интернет. Не оплачивайте покупку, не убедившись в надежности продавца и наличии товара. Если вас просят перечислить деньги на счет заранее, обещая направить товар по почте либо иными способами, возможно, с вами общается мошенник.