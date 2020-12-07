Житель Уфы попался на уловки мошенника

Полиция напоминает гражданам, будьте бдительны при покупке товаров в сети интернет. Не оплачивайте покупку, не убедившись в надежности продавца и наличии товара. Если вас просят перечислить деньги на счет заранее, обещая направить товар по почте либо иными способами, возможно, с вами общается мошенник.

пресс-служба МВД по Башкирии