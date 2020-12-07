В Уфе предприятие «кинуло» рабочих на 24 млн рублей
Сотрудники одного из уфимских предприятий остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Руководство компании не платило зарплату рабочим с февраля по июнь текущего года. Без своих кровно заработанных остались 306 человек. Сумма долга составила свыше 24 млн рублей.
При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для погашения имеющейся задолженности, которые, по указанию руководства, были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.
пресс-служба Следкома Башкирии
Следственный комитет возбудил уголовное дело. На данный момент компания погасила часть задолженность в размере 8,5 млн рублей.
В настоящее время следователями допрашиваются работники и руководство предприятия, исследуются документы бухгалтерской и кадровой отчетности, планируется проведение судебной финансово-экономической экспертизы.