В Уфе предприятие «кинуло» рабочих на 24 млн рублей

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для погашения имеющейся задолженности, которые, по указанию руководства, были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

пресс-служба Следкома Башкирии