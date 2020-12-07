В шахте в Башкирии трагически погиб отец двоих детей

В шахте в Хайбуллинском районе Башкирии трагически погиб 36-летний отец двоих детей. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.
По предварительным данным, трагедия произошла ранним утром в воскресенье, 6 декабря. Погибший работал машинистом буровой установки.
В день происшествия мужчина работал на глубине 200 метров, и вдруг произошло возгорание проводки из-за отключения электроэнергии. В результате он сорвался с высоты и разбился на смерть.
У погибшего остались супруга и двое детей. Тело несчастного направили на судмедэкспертизу. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Фото: Соцсети.