Бизнесмен из Башкирии уничтожил лес

40-летний бизнесмен из Нуримановского района Башкирии уничтожил лес на территории, принадлежащей ГАУ РБ «Нуримановский лесхоз». Он причинил материальный ущерб на сумму 98 тысяч рублей, и его обязали возместить указанную сумму. Подробности рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Предприниматель исполнил решение не полностью. Сотрудники ФССП арестовали его банковские счета, вынесли постановление на регистрационные действия на имущество и ограничили его в праве выезда за границу.