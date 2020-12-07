В Башкирии загорелся дом, где находилась мать с четырьмя детьми

Сегодня, 7 декабря, в селе Абзелилово Абзелиловского района Башкирии сгорел дотла жилой дом, в котором проживали мать и четверо детей. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы примерно в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Трагедия произошла на улице Полевой. Хозяйка дома сидела на кухне со своей подругой и услышала какой-то треск на веранде. Женщина увидела в дверной глазок пламя и вместе с подругой начала выводить из дома детей через окно в зале.

К счастью, никто не пострадал, в доме сработал пожарный извещатель. Причины пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.