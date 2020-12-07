Названы продукты, которые ускоряют старение

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал продукты, которые ускоряют старение. Эксперт заявил, что основной рацион человека должен включать в себя кисломолочные продукты, рыбу, вареное мясо, фрукты и овощи. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Эксперт подчеркнул, что пища, в которой содержится избыточное количество "неправильных жиров", соли и сахара, ускоряет процесс старения. Аналогичным образом влияют на организм избыток калорий и переедание .