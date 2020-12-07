Новый ковид-центр в Стерлитамаке готовится принимать первых пациентов

Инфекционный центр в Стерлитамаке готовится принять первых пациентов. Перед запуском ковид-госпиталь осмотрела правительственная делегация во главе с Радием Хабировым. Здание построено, сейчас рабочие монтируют оборудование. Операционные, как и многие палаты, уже готовы. Оборудована сертифицированная вертолетная площадка для санавиации.
Это уже четвертый визит Главы республики в Стерлитамакский инфекционный центр. Нынешнее посещение – финальное перед открытием. На сегодняшний день идёт отладка и монтаж оборудования.
Внешне Стерлитамакский инфекционный центр выглядит как брат-близнец своего Зубовского предшественника. Даже входная группа один в один. Все основные различия находятся внутри здания. Есть и ещё одно дополнения. Буквально в шаговой доступности разместили сертифицированную вертолётную площадку, чего не было в больнице Зубово.
Коридоры центра стали шире. Появились новые отделения, в том числе детское и акушерское. Оборудован хирургический блок, операции в котором можно проводить хоть сегодня.
Ещё одним существенным новшеством можно назвать использование увеличенной по объему кислородной станции.
Госпиталь сможет принять в общей сложности 350 пациентов с COVID-19. Таким образом, как отметил Радий Хабиров, у республики есть большой запас прочности по количеству свободных больничных коек. Власти готовы даже к самому неблагоприятному сценарию развития пандемии.
Ещё одним финальным штрихом стала закладка «Аллеи здоровья» перед входом в инфекционный центр. Высаженные деревья – напоминание об огромном труде и слаженной совместной работе. Строительство клинического инфекционного центра продлилось рекордные 50 дней.