Новый ковид-центр в Стерлитамаке готовится принимать первых пациентов

Инфекционный центр в Стерлитамаке готовится принять первых пациентов. Перед запуском ковид-госпиталь осмотрела правительственная делегация во главе с Радием Хабировым. Здание построено, сейчас рабочие монтируют оборудование. Операционные, как и многие палаты, уже готовы. Оборудована сертифицированная вертолетная площадка для санавиации.

Это уже четвертый визит Главы республики в Стерлитамакский инфекционный центр. Нынешнее посещение – финальное перед открытием. На сегодняшний день идёт отладка и монтаж оборудования.

Внешне Стерлитамакский инфекционный центр выглядит как брат-близнец своего Зубовского предшественника. Даже входная группа один в один. Все основные различия находятся внутри здания. Есть и ещё одно дополнения. Буквально в шаговой доступности разместили сертифицированную вертолётную площадку, чего не было в больнице Зубово.

Коридоры центра стали шире. Появились новые отделения, в том числе детское и акушерское. Оборудован  хирургический блок, операции в котором можно проводить хоть сегодня.

Здесь мы предусмотрели приемное диагностическое отделение. В Зубово его нет. Для поступления больных есть две схемы: одни больные поступают сразу в бокс, а кому нужно дополнительное обследование, поступают в диагностическое отделение. Для этого есть все оборудование.

Радик Галимов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

Ещё одним существенным новшеством можно назвать использование увеличенной по объему кислородной станции.

Госпиталь сможет принять в общей сложности 350 пациентов с COVID-19. Таким образом, как отметил Радий Хабиров, у республики есть большой запас прочности по количеству свободных больничных коек. Власти готовы даже к самому неблагоприятному сценарию развития пандемии.

Строительство этого центра в Стерлитамаке было правильным и своевременным решением. Уже сейчас можно сказать, что этот госпиталь будет полностью задействован. А после того, как коронавирус пройдёт, Стерлитамак получит весьма серьёзно укомплектованную многопрофильную больницу, которой городу точно не хватает.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё одним финальным штрихом стала закладка «Аллеи здоровья» перед входом в инфекционный центр. Высаженные деревья – напоминание об огромном труде и слаженной совместной работе. Строительство клинического инфекционного центра продлилось рекордные 50 дней.