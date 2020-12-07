Стало известно, какие продукты повышают риск заражения коронавирусом

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Стало известно, какие продукты повышают риск заражения коронавирусом. Об этом изданию News.ru рассказала терапевт Ольга Бурлакова.

Оказалось, что кофе, крепкий чай, алкоголь, а также продукты из рафинированного сахара, коровьего молока и белой муки увеличивают риск заражения COVID-19, так как они смещают в организме кислотно-щелочное равновесие.

Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают её в сторону закисления. Ольга Бурлакова, терапевт