В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Стало известно, какие продукты повышают риск заражения коронавирусом. Об этом изданию News.ru рассказала терапевт Ольга Бурлакова.
Оказалось, что кофе, крепкий чай, алкоголь, а также продукты из рафинированного сахара, коровьего молока и белой муки увеличивают риск заражения COVID-19, так как они смещают в организме кислотно-щелочное равновесие.
Эксперт рекомендует заменить сливочное масло на топленое, белую муку - на цельнозерновую, а коровье молоко - на растительное или козье.