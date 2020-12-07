В Бурзянском районе Башкирии до конца года появится новый ФАП

Скоро открытие. В селе Старомунасипово Бурзянского района полным ходом идет возведение модульного ФАПа. Новый фельдшерско-акушерский пункт появится на месте старого. Аварийное деревянное здание пришлось снести.

Водное препятствие – не преграда. Тягач без проблем преодолевает замерзшую гладь Агидели. Водитель едет аккуратно – на прицепе ценный груз – один из блоков модульного ФАПа.

Основание уже готово. Теперь при помощи крана нужно правильно поставить блоки. Работа идет быстро. Вся операция по транспортировке и установке заняла не более одного дня.

Спустя неделю ФАП уже обретает форму. Завершаются кровельные работы, а на входе смонтировано крыльцо с пандусом. Внутри уже проведено электричество и отопление. Сейчас устанавливаются двери и наличники. По проекту здесь появятся три кабинета для приема пациентов, теплый туалет, гардероб и комната хранения. Несмотря на стройку, местные жители без медицинской помощи не остались. Фельдшер временно ведет прием в здание сельского клуба.

Мы этот ФАП долго ждали. Когда привезли этот ФАП, нашему удивлению не было предела. Весь народ радовался практически. Амина Ишдавлетова, фельдшер Фельдшерско-акушерского пункта с. Старомунасипово

Амина Ишдавлетова говорит, что новый ФАП почти вдвое больше старого. Принимать жителей Старомунасипово, которых более 800, будет легче. Между тем району нужны фельдшерско-акушерские пункты еще в нескольких селах.

Программу защитили в Министерстве здравоохранения. До 2024 года у нас будут устанавливаться новые фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики, где население больше 1,5 тысячи человек. Ильмир Фаткуллин, главный врач Бурзянской центральной районной больницы

Сдача ФАПа в Старомунисипово запланировано на конец декабря. А значит, уже до Нового года Амина Ишдавлетова начнет вести прием своих пациентов