В Башкирии бесплатно обучают профессиональных нянь

Ясли на дому. В Башкортостане няни проходят обучение, после которого они смогут открыть свои ясли. Также они станут сертифицированными, их занесут в реестр. На реализацию программы республика выиграла президентский грант. За счёт этих средств и оплачивается учёба нянь.

И вот ещё один почти уже член семьи – няня Эмилии. Софья присматривает за малышкой, пока мама и папа девочки на работе или отлучились по делам. Воспитательница дошкольников по образованию и по призванию. Говорит, что с детьми проще договориться.

Как-то прощё общий язык найти, чем со взрослыми. И она меня с полуслова понимает, и я её. Что-то показывает, без слов всё сразу понятно. Софья Ахмадуллина, няня

С Эмилией няня проведёт как минимум 40 часов. Бесплатно. Это время засчитывается как практика для прохождения сертификации. Предварительно Софья Ахмадуллина дистанционно прошла теорию. 144 часа вместе с профессорами и специалистами со всей страны. После, уже в очном формате, правила оказания первой помощи. Практика в семье, как экзамен. От родителей необходимо получить положительную характеристику. По окончании няня получит сертификат и её занесут в реестр.

Наши няни обучаются по московской программе. Эта программа как раз соответствует стандарту. Чтобы обучиться, нужна определенная плата. Наши няни обучаются бесплатно, как раз за счет средства гранта. Анастасия Балихина, специалист по связям с общественностью Центра социального обслуживания населения «Социум»

Грант республика получила в этом году. Для обучения было отобрано 30 нянь. Сейчас завершается первый поток. Всего их будет три. Те, кто получит сертификат, смогут открыть свои ясли на дому. По опыту Франции. Там няни часто работают в своих квартирах и берут несколько детей сразу: разрешается взять до четырех.