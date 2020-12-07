В Башкирии бесплатно обучают профессиональных нянь

Ясли на дому. В Башкортостане няни проходят обучение, после которого они смогут открыть свои ясли. Также они станут сертифицированными, их занесут в реестр. На реализацию программы республика выиграла президентский грант. За счёт этих средств и оплачивается учёба нянь.
И вот ещё один почти уже член семьи – няня Эмилии. Софья присматривает за малышкой, пока мама и папа девочки на работе или отлучились по делам. Воспитательница дошкольников по образованию и по призванию. Говорит, что с детьми проще договориться.
С Эмилией няня проведёт как минимум 40 часов. Бесплатно. Это время засчитывается как практика для прохождения сертификации. Предварительно Софья Ахмадуллина дистанционно прошла теорию. 144 часа вместе с профессорами и специалистами со всей страны. После, уже в очном формате, правила оказания первой помощи. Практика в семье, как экзамен. От родителей необходимо получить положительную характеристику. По окончании няня получит сертификат и её занесут в реестр.
Грант республика получила в этом году. Для обучения было отобрано 30 нянь. Сейчас завершается первый поток. Всего их будет три. Те, кто получит сертификат, смогут открыть свои ясли на дому. По опыту Франции. Там няни часто работают в своих квартирах и берут несколько детей сразу: разрешается взять до четырех.
Если сертифицированные няни окажутся востребованными, то проект, возможно, продлят. Тем самым организаторы хотят помочь молодым мамам, ведь в детских садах существует недостаток мест в ясли. Уменьшать очередь планируют с самых пеленок.