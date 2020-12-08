В Уфимском районе открылся новый ФАП

На строительство ушло около полугода. Старый медпункт располагался на небольшой площади. Здесь же несколько отдельных помещений: смотровая, процедурная, комната приёма врача. Строительство обошлось в три миллиона рублей.

Приятнее находиться здесь стало не только пациентам, но и врачам. Заведующая ФАПом Светалана Нигматуллина работает в деревне недавно. Приехала по программе «Земский доктор». По нацпроекту «Здоровье» в фельдшерско-акушерский пункт закупили и новое оборудование: аппарат ЭКГ, дефибриллятор, весы, прибор для измерения внутриглазного давления.