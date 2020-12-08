В Уфе прошел гала-концерт фестиваля-конкурса башкирской и татарской песни «Идель»

В Уфе состоялся гала-концерт Международного фестиваля башкирской и татарской песни «Идель». Текущий год стал десятым юбилейным. Концерт прошел на сцене ГКЗ «Башкортостан». Перед жюри выступили молодые профессиональные исполнители.
Прошло награждение победителей престижного конкурса. Лауреаты конкурса получили призы и дипломы. Их вручали заместитель министра культуры Башкортостана Ранис Алтынбаев и депутат Государственной Думы Российской Федерации Зугура Рахматуллина.
В этом году из-за пандемии коронавируса гала-концерт был менее масштабным.