В Уфе прошел гала-концерт фестиваля-конкурса башкирской и татарской песни «Идель»

В Уфе состоялся гала-концерт Международного фестиваля башкирской и татарской песни «Идель». Текущий год стал десятым юбилейным. Концерт прошел на сцене ГКЗ «Башкортостан». Перед жюри выступили молодые профессиональные исполнители.

Прошло награждение победителей престижного конкурса. Лауреаты конкурса получили призы и дипломы. Их вручали заместитель министра культуры Башкортостана Ранис Алтынбаев и депутат Государственной Думы Российской Федерации Зугура Рахматуллина.