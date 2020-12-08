В школе Баймака появилось новое оборудование для кабинета химии

Сегодня этот проект поддержан на федеральном уровне. Уже два раза стал обладателем гранта Президента Российской Федерации. И даже в мировом масштабе, я сама его представляли на международных площадках, он вызывает интерес. Это пример того, что те идеи, которые сегодня просят родители, просят педагоги и дети, иногда в качестве эксперимента, пилота мы внедряем в жизнь, они доказывают свою эффективность.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации По науке, образованию и культуре