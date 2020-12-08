В школе Баймака появилось новое оборудование для кабинета химии

Новое оборудование для кабинета химии получила школа №2 Баймака. Учащиеся могут пользоваться лабораторными приборами и препаратами, вытяжным шкафом, спецпартами, а также офисной техникой в рамках наказа избирателей. Поддержку оказала сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова.
Она связалась в формате телемоста с баймакскими школьниками, чтобы узнать, как идет обучение. Лилия Гумерова провела прием граждан по личным вопросам, а также рассказала журналистам о планах и дальше развивать творческие способности школьников. Возможно, в ближайшее время в образовательную программу включат курсы по обучению правилам дорожного движения. Подобный опыт у Башкортостана уже есть, в республике в качестве эксперимента введен предмет «Этика и психология семейной жизни» и он получил одобрение на федеральном уровне.