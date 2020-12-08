В Башкирии целая семья с маленькими детьми погибла в огне

Настоящая трагедия произошла в Бижбулякском районе сегодня, 8 декабря. В селе Малый Менеуз в пожаре погибла целая семья. Подробности сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Возгорание зафиксировано в 2:06. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит двухэтажный дом. 16 человек личного состава и 5 единиц техники ликвидировали открытое возгорание в 2:31.

На сгоревшей территории были найдены тела четырёх человек: 27-летних мужчину и женщину и их детей 7 и 4 лет.

Причина страшной трагедии пока неизвестна. Её предстоит установить дознавателю МЧС России. Родственникам погибших оказывается психологическая помощь.