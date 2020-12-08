В отношении экс-главы Баймакского района Башкирии возбуждено уголовное дело

«Я буду разбираться с теми, кто строил такой стадион, ужасно все просто, полное безобразие. Злости просто не хватает. Я наведу порядок. Стадион «Труд» в Баймаке — пример человеческой безалаберности. Его построили несколько лет назад, но построили с браком. Кровля над трибунами протекает, сами трибуны прогнили, в помещениях под ними стены в грибке и плесени. Стадион мы отремонтируем, баймакцы должны заниматься спортом в достойных условиях».

Радий Хабиров, глава Башкирии