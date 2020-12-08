В отношении экс-главы Баймакского района Башкирии возбуждено уголовное дело

Бывший глава администрации Баймакского района Башкирии Ильшат Ситдиков обвиняется в халатности, сообщает региональный СК.
Как установило следствие, Ситдиков не проконтролировал должным образом ход строительства городского стадиона «Труд», стоимость которого оценивается в более 80 млн рублей. Из-за халатного отношения чиновника было похищено 3 млн рублей. К тому же, средства на реконструкцию были освоены, однако сам спортивный объект сдан не был.
В июне 2019 года во время рабочей поездки по Зауралью Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение выделить необходимые средства на подготовку совместно с Госстроем РБ проектной документации, а в 2020 году приступить к завершению строительных работ стадиона и благоустройству территории.
Радий Хабиров отметил, что он обязательно разберется с теми, кто допустил такое безобразие во время строительства стадиона.
Как сообщалось ранее, по результатам проверки Контрольно-счётной палаты Башкирии в Баймакском районе возбуждены в общей сложности 16 уголовных дел по фактам незаконного и нерезультативного использования бюджетных средств и муниципального имущества в 2016-2018 годах, сообщается в телеграм-канале КСП РБ.
Помимо стадиона «Труд», аудиторы обнаружили хищение бюджетных средств при ремонте водозабора в селе Ургаза на сумму 275 тыс. рублей. Кроме того, муниципалитет выдавал квартиры сотрудникам администрации, а не нуждающимся жителям. Также в администрации выдавали справки с завышенными сведениями о заработной плате для получения повышенного пособия по безработице.
Все нарушения относятся к периоду, когда районом руководил бывший глава администрации Ильшат Ситдиков.