В Башкирии в ночном пожаре погибли три человека

Сегодня, 8 декабря, глубокой ночью в Баймакском районе произошёл страшный пожар. Огнём охватило жилой дом в Ишмурзинском сельсовете по улице Крестьянской. Подробности инцидента рассказала пресс-служба МЧС по РБ.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. 7 человек личного состава и 3 единицы спецтехники начали тушение горящего бревенчатого дома. Во время осмотра территории были обнаружены тела трёх погибших: 35-летнего и 31-летнего мужчин и 56-летней женщины.