В Уфе стали известны подробности гибели пожилой пары в страшном ДТП

Скончался второй пешеход, которого сбили на улице Сельской Богородской в Уфе. На днях на пенсионеров наехала Hyundai Elantra. Возможной причиной ДТП стало отсутствие тротуара на этом участке улицы.
Улица Сельская Богородская. На проезжей части – тело 79-летней женщины. После наезда автомобиля она погибла на месте. Мужчину, который также шел к остановке, госпитализировали с тяжелыми травмами. На следующий день он скончался на больничной койке. Одной из причин того, что люди оказались под колесами иномарки, стало отсутствие тротуара.
Остановочного павильона здесь не было. Но после установки у местных жителей он не пользуется популярностью – добираться до него приходится с риском для жизни.
Остановка по оживленной улице Сельской Богородской – пример необорудованного павильона. Нет освещения, отсутствует пешеходный переход и ограждение.
А это уже поселок 8 Марта. Проблема отсутствия тротуаров есть не только в столице, но и в ближайших населенных пунктах. Детям приходится идти в школу либо про проезжей части, либо по грязи в межсезонье. Летом этого года в Иглино под колесами пьяного водителя оказался 15-летней подросток. Еще трое пострадали. Дети шли по обочине. Администрацию Иглинского района обязали обустроить тротуар, но пока он так и не появился.
По данным ГИБДД, на более чем 50 улицах в Уфе есть участки без тротуара. Пешеходы используют проезжую часть, и потеря бдительности хоть на секунду – риск оказаться как минимум в больничной палате.