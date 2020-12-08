В Уфе стали известны подробности гибели пожилой пары в страшном ДТП

Скончался второй пешеход, которого сбили на улице Сельской Богородской в Уфе. На днях на пенсионеров наехала Hyundai Elantra. Возможной причиной ДТП стало отсутствие тротуара на этом участке улицы.

Улица Сельская Богородская. На проезжей части – тело 79-летней женщины. После наезда автомобиля она погибла на месте. Мужчину, который также шел к остановке, госпитализировали с тяжелыми травмами. На следующий день он скончался на больничной койке. Одной из причин того, что люди оказались под колесами иномарки, стало отсутствие тротуара.

Также автобусная остановка не обеспечена техническими средствами организации дорожного движения. На момент ДТП отсутствовал пешеходный переход. Пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте и следовали к месту посадки по проезжей части. Антон Свириденко, начальник отдела дорожной инспекции, организации движения и технадзора УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Остановочного павильона здесь не было. Но после установки у местных жителей он не пользуется популярностью – добираться до него приходится с риском для жизни.

Приходится доходить до следующей остановки и оттуда переходить. Там есть светофор и пешеходная дорожка, а здесь вообще не вариант. Айсылу Шайхуллина

Остановка по оживленной улице Сельской Богородской – пример необорудованного павильона. Нет освещения, отсутствует пешеходный переход и ограждение.

Это проблема для Башкортостана является системной. Этим вопросом нужно заниматься. Внутри населенного пункта дороги находятся на балансе муниципалитета. Они собственники, они отвечают за это. Могут привлекать подрядные организации. Все вопросы должны решать муниципалитеты. Рустам Баязитов, председатель общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

А это уже поселок 8 Марта. Проблема отсутствия тротуаров есть не только в столице, но и в ближайших населенных пунктах. Детям приходится идти в школу либо про проезжей части, либо по грязи в межсезонье. Летом этого года в Иглино под колесами пьяного водителя оказался 15-летней подросток. Еще трое пострадали. Дети шли по обочине. Администрацию Иглинского района обязали обустроить тротуар, но пока он так и не появился.

Для всех водителей отсутствие тротуара в поселке большая помеха. Дети возвращаются в темное время суток. Если нет опознавательных предметов, тяжело водителям. Гузель Гилязова