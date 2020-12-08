В Уфе ресторан бесплатно кормит врачей, борющихся с коронавирусом

Оказывать волонтерскую помощь в последнее время стало модно. Добровольцы доставляют продукты и лекарства пожилым и людям с хроническими заболеваниями, а фермеры стараются поддержать врачей свежими овощами и фруктами. К ним присоединились и заведения общепита, которые готовят обеды и ужины для бригад ковид-госпиталей.

Кастрюлю с первым блюдом уже можно снимать с плиты и отправлять в духовку мясо. На второе – запеченная с овощами куриная грудка и картофельное пюре. Су-шеф ресторана «Сыровар» Нина Харитонова внимательно следит за всеми этапами приготовления. Ведь оба блюда – это ужин для врачей ковид-госпиталя.

Казалось бы, мы приготовили простые блюда. Но они с сырами нашего производства. Сытные и очень вкусные. Рады оказать помощь нашим врачам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Нина Харитонова, су-шеф ресторана «Сыровар»

Повара ресторана за три часа приготовили по 50 порций каждого блюда. А чтобы они не остыли по пути, обернули фольгой.

Пока идет пандемия, мы будет поддерживать наших врачей. Я бы хотел, чтобы к нам присоединились и другие рестораны и заведения общепита. Я прекрасно понимаю, что сейчас очень трудное время для нашей отрасли. Но все равно мы как-то пытаемся и стараемся бороться с этим злом вместе. Владислав Ловков, владелец ресторана «Сыровар»

Идею поддержать тех, кто борется с коронавирусом, коллектив высказал на собрании. И первыми угостить своими фирменными блюдами решили врачей больницы скорой медицинской помощи Уфы, которые такому вниманию были одновременно и удивлены, и рады.

Это всегда приятно, такая помощь от населения. Получается, что мы в единой связке, мы вместе боремся с этим вирусом. Это всегда приятно – помощь от людей, которые небезучастны. Тимур Утяшев, хирург, заведующий инфекционным госпиталем больницы скорой медицинской помощи г. Уфы