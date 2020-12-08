В Уфе ресторан бесплатно кормит врачей, борющихся с коронавирусом

Оказывать волонтерскую помощь в последнее время стало модно. Добровольцы доставляют продукты и лекарства пожилым и людям с хроническими заболеваниями, а фермеры стараются поддержать врачей свежими овощами и фруктами. К ним присоединились и заведения общепита, которые готовят обеды и ужины для бригад ковид-госпиталей.
Кастрюлю с первым блюдом уже можно снимать с плиты и отправлять в духовку мясо. На второе – запеченная с овощами куриная грудка и картофельное пюре. Су-шеф ресторана «Сыровар» Нина Харитонова внимательно следит за всеми этапами приготовления. Ведь оба блюда – это ужин для врачей ковид-госпиталя.
Повара ресторана за три часа приготовили по 50 порций каждого блюда. А чтобы они не остыли по пути, обернули фольгой.
Идею поддержать тех, кто борется с коронавирусом, коллектив высказал на собрании. И первыми угостить своими фирменными блюдами решили врачей больницы скорой медицинской помощи Уфы, которые такому вниманию были одновременно и удивлены, и рады.
Тем временем повара ресторана уже решают, врачей какой больницы угостят следующими. И надеются, что их примеру последует и остальные коллеги. Ведь медики сейчас, как на фронте. И им нужна поддержка тыла.