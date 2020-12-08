В Башкирии в ДТП с грузовиком в салоне машины зажало водителя

Накануне, 7 декабря, в Башкирии произошла авария с участием грузовика. Инцидент зафиксирован в селе Тимашево, где столкнулись «ГАЗель Некст» и «ВАЗ-21099».

Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, из-за сильного столкновения водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Также произошёл разлив топлива. На место инцидента срочно выехали спасатели и пожарные.

Угрозу воспламенения удалось устранить, а водителя машины деблокировать. Спасатели иммобилизировали ноги пострадавшего, а также транспортировали его к врачам. Причину столкновения пока не установили.