Жительница Башкирии бросила семимесячную дочь в дверной косяк

Прокуратура Челябинской области расследует серьезное преступление против малолетнего ребенка. В Магнитогорске жительница Башкирии бросила свою семимесячную плачущую дочку в косяк дверного проёма. Теперь ведомство проводит проверку органов системы профилактики.

Инцидент произошёл 4 декабря. 22-летняя женщина была в гостях у своей сестры в соседнем регионе. Именно там, будучи пьяной, она бросила свою маленькую дочку. Девочка получила тяжёлую травму головы.