Жительница Башкирии бросила семимесячную дочь в дверной косяк

Прокуратура Челябинской области расследует серьезное преступление против малолетнего ребенка. В Магнитогорске жительница Башкирии бросила свою семимесячную плачущую дочку в косяк дверного проёма. Теперь ведомство проводит проверку органов системы профилактики.
Инцидент произошёл 4 декабря. 22-летняя женщина была в гостях у своей сестры в соседнем регионе. Именно там, будучи пьяной, она бросила свою маленькую дочку. Девочка получила тяжёлую травму головы.
Следствие предъявило неправдивой матери обвинение по статье «покушение на убийство». Оказалось, у молодой мамы есть ещё один ребёнок – в злополучный день годовалая малышка осталась дома. Девушка уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Обвиняемую заключили под стражу, а малышка госпитализирована.