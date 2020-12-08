В Башкирии установлен новый рекорд по заболеваемости COVID-19

В Башкирии вновь зафиксировано значительное увеличение заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз covid-19 был поставлен еще 147 пациентам, что является рекордом. За все время коронавирусом заразились 15 412 человек.

Также, согласно обновленным данным, увеличилось и количество смертей. За прошедшие 24 часа еще один человек скончался от болезни. За все время 93 жителя Башкирии стали жертвами covid, говорится на сайте оперативного штаба.