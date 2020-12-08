В Башкирии установлен новый рекорд по заболеваемости COVID-19

В Башкирии вновь зафиксировано значительное увеличение заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз covid-19 был поставлен еще 147 пациентам, что является рекордом. За все время коронавирусом заразились 15 412 человек.
Также, согласно обновленным данным, увеличилось и количество смертей. За прошедшие 24 часа еще один человек скончался от болезни. За все время 93 жителя Башкирии стали жертвами covid, говорится на сайте оперативного штаба.
Добавим также, что 12 540 человек сумели побороть болезнь. Этот показатель вырос по сравнению с минувшим днем на 121 случай выздоровления.